Bella Hadid, Mayowa Nicholas, Heejung Park e Salomon Diaz protagonisti della nuova campagna di Michael Kors

Bella Hadid, Mayowa Nicholas, Heejung Park e Salomon Diaz sono i protagonisti della nuova campagna di Michael Kors. Le immagini sullo sfondo di New York sono del fotografo Jason Kim.

La nuova campagna reinventa le radici del marchio aggiornandole ai tempi attuali. Tutto parte da una frase della celebre fashion editor e icona della moda Diana Vreeland, che amava ripeteva “l’occhio deve viaggiare”. Infatti la campagna prende spunto dagli elementi del viaggio: avventura, esplorazione e una nuova prospettiva da sperimentare anche stando vicino casa.

Per tutto il video si riscopre New York City e i suoi luoghi più iconici, dall’Empire Diner all’American Museum of Storia naturale, da Central Park ai panorami mozzafiato del porto di New York. Un omaggio alla Grande Mela e al tema del viaggio, diventato un sogno durante questi periodi di pandemia.

“Con il nostro sguardo abbiamo diverse possibilità di viaggiare – afferma Michael Kors -. Che si tratti di guardare indietro a vecchie foto, sfogliando un libro di viaggio o visitando luoghi nella tua città, abbiamo tutti bisogno di quella fuga momentanea per decomprimerci e per sentirci ispirati”.

Nella nuova collezione i look si fondono con l’essenza della città. Spruzzi di colore risaltano su denim rilassato, chten chic e righe audaci movimentano le maglie. Gli accessori mettono in risalto il logo.