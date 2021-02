Simone Rocha X H&M e stilista debutta con Uomo e Bimbo: rosa, tartan fiocchi e perle anche per lui per un esotic style. La nuova collezione completa per tutta la famiglia di H&M sarà svelata per la prima volta e sarà in vendita dall’11 marzo. La nuova collezione è una fusione di un decennio di design, un’impollinazione incrociata delle sensibilità e dei temi ricorrenti di Rocha.

Un omaggio ai paesi dov’è nata e ha vissuto la stilista, tra Irlanda e Hong Kong, specchio di consistenza, forma, tattilità, storia di famiglia, intimità e gioia. Il guardaroba di Simone è completo per tutta la famiglia. Per la prima volta la stilista si è cimentata infatti nell’abbigliamento per uomo e bambino, oltre che per la donna, per le quali ovviamente le proposte sono tante. Nel nuovo guardaroba femminile troviamo romantici abiti in tulle rosa, in stampati tartan, in bianco o nero. C’è uno speciale abito floreale in fil coupe, con maniche a sbuffo e abiti da giorno, realizzato in cotone organico, con dettagli in pizzo Sangallo.

Per i capispalla ci sono i classici trench e nel suo tipico stile, uno speciale cappotto rosa in tweed. Per il debutto dell’abbigliamento maschile Rocha ha scelto un trench “fluido”, con decorazioni di perle sul colletto, un parka estivo arrotondato, maglie e cardigan, un classico completo in lana e un vivace blazer a quadri con pantaloni con coulisse abbinati. Ci sono acnhe camicie, felpe con cappuccio e T-shirt in palette di colori basici, bianco, nero e rosa, alcune stampate con fotografie di Jacob Lillis, un collaboratore di lunga data di Rocha.

La prima collezione per bambini di Rochas include versioni miniaturizzate di alcuni dei suoi classici per lei, compresi grembiuli e abiti con volant. Ci sono maglioni in maglia Aran, comodi cardigan con bottoni a forma di perla, morbidi pantaloni da jogging felpe e un piumino abbottonato, in rosa floreale, realizzato in poliestere riciclato.