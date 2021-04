Brad Pitt firma la capsule collection BP Signature per Brioni

Brad Pitt ha firmato la capsule collection BP Signature per Brioni, un guardaroba completo in sette pezzi che includono un abito a due bottoni, una polo in cashmere a maniche lunghe dal peso piuma, una giacca sportiva in cashmere double, un cappotto sfoderato e una giacca da sera in velluto abbinata a pantaloni in lana e a una camicia da sera in cotone.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

I capi da sera sono ispirati all’outfit indossato da Pitt durante la 92/a cerimonia degli Academy Awards in cui ha vinto il premio Oscar per il suo ruolo in “C’era una volta a…Hollywood” di Quentin Tarantino.

Tutti i capi della collezione sono caratterizzati da un’etichetta creata da Brad Pitt, che riporta la sua firma.

“È stato un grande piacere – dice Norbert Stumpfl, Design Director di Brioni – lavorare con Brad Pitt alla creazione dei capi ‘BP Signature’. È stata un’opportunità per realizzare qualcosa di semplice e confortevole, senza rinunciare a stile e raffinatezza. La bellezza della collezione sta nella sua versatilità, poiché lascia ad ogni uomo la libertà di indossare questi capi come preferisce”.