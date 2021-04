Lulus Mvs: ispirazione bucolica in dialogo con la cultura bohemien per il nuovo brand di accessori

Lulus Mvs punta allo spirito creativo, innovativo e lungimirante. Ispirazione bucolica in dialogo con la cultura bohemien per il nuovo brand di accessori. MONO BUCOLIC EARRINGS e GIPSY BAGS: esplosione di colori e prodotti di prima qualità fatti a mano, che si uniscono in romantico incontro.

Ogni mono orecchino è realizzato a mano; composizioni essenziali, pietre colorate, catenine quasi invisibili e forme lineari.

Ogni borsa è un pezzo unico, realizzata in cotone a mano in Colombia per poi entrare in dialogo con la sartoria italiana, che ha reinterpretato la tradizione che le precede, migliorandone la vestibilità di ogni giorno, attraverso la minuteria, e decorandole con inserti di pietre colorate.

LULUS MVS è un giovane marchio italiano fondato da Margherita Maria Vittoria Strada nel 2020. Accessori inediti per rendere unica e inimitabile la personalità di una donna.