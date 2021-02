Calcio e sostenibilità: H&M annuncia il lancio di Edition by Héctor Bellerín

Calcio e sostenibilità: H&M ha annunciato il lancio di Edition by Héctor Bellerín. Il famoso goleador ha utilizzato solo materiali rispettosi ambiente. Il fuoriclasse spagnolo è celebre anche per il suo stile e per il suo impegno a tutela dell’ambiente.

Il campione è stato coinvolto in ogni fase del processo di design, dalla scelta dei tessuti alla direzione stilistica della collezione primaverile. Il concept della capsule racchiude i must di ogni stagione. I capi saranno disponibili dal 18 febbraio online sul sito di H&M e in alcuni punti vendita.

“La moda può essere considerata una forma di attivismo – commenta Bellerin – e i nostri capi possono diffondere un messaggio positivo. Sono felice di collaborare con H&M per questa collezione realizzata con materiali sostenibili e di incoraggiare gli altri ad agire per un futuro migliore per la moda e per il pianeta”.

Tra i materiali utilizzati, il cotone è organico o riciclato dagli scarti della produzione tessile, il nylon e il poliestere riciclati, mentre le fibre di viscosa provengono da fonti sostenibili. Bellerín ha voluto che i capi fossero realizzati con un solo materiale, dove possibile, per renderli più facili da riciclare.

La sua personalità traspare in tutta la collezione. Il leggero parka di colore grigio ha un taglio oversize, con spalle cadenti, cappuccio nascosto, chiusura a linguetta sul colletto coulisse in vita e sull’orlo. Il blazer beige è destrutturato e viene abbinato a pantaloni larghi. La camicia a righe in popeline di cotone ha un taglio ampio e maxi tasche, i pantaloni cargo con zip si trasformano in shorts. Le camicie sportive e i pantaloni dal taglio morbido sono comodi, così come le maglie e le T-shirt, tutte con una silhouette ampia. Felpe con e senza cappuccio e T-shirt sono stampate con frasi cariche di positività come “Live With Purpose” e “To Protect Our Future Together”, accanto alla grafica della Terra in movimento.