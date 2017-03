Capispalla: tutte le novità Autunno Inverno 2017-2018

Non è ancora arrivato il sole primaverile in tutta Italia, ma sulle passerelle di moda già fanno capolino le novità per l’Autunno Inverno 2017-18. Protagonisti saranno i capispalla. Alla Parigi Fashion Week abbiamo visto le novità di John Galliano per Maison Margiela (il bomber cut out sulla giacca maschile, il trench con pezzi ritagliati), i capispalla di Alessandro Dell’Acqua per Rochas, i giubbetti corti di Anthony Vaccarello per Saint Laurent e i nuovi piumini di Aalto.

Anche alla Milano Fashion Week non sono mancate le ispirazioni: si va dai lunghi mantelli teatrali, misteriosi di Alberta Ferretti ai mini chiodo di Fay, dalle giacche in velluto matelassé ai fur coat fioriti di Gucci e ai capispalla di Moschino.

Alla New York Fashion Week, invece, protagonisti sono stati giubbotti in shearling, cappottini slim fit, parka tecnici e pellicce ladylike. Dalla London Fashion Week Autunno Inverno 2017-2018 arrivano invece i cappotti stampati e arricchiti da applicazioni floreali e colli di pelliccia di Mary Katrantzou, le mantelle trapuntate di Mulberry e i piumini super colorati.

Il cappotto è protagonista, così come le pellicce, colorate in tonalità pink poudre e super femminili, o anche più classiche. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, dunque, per chi ama rinnovare il guardaroba autunnale.