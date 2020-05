Cara Delevingne by Puma lancia sneaker donna in colori fluo

Cara Delevingne by Puma per sneaker donna in colori fluo. L’azienda tedesca che si occupa di abbigliamento sportivo con sede a Herzogenaurach, in Germania, ha lanciato la nuova colorazione della sua sneaker da donna più fashion del momento.

Indossata dall’ex top model e attrice britannica Cara Delevingne, ambasciatrice del marchio di sportswear, la nuova Rise Neon ha unito la tecnologia del brand “RS”, a uno stile da passerella, che in questa versione è reso ancora più marcato dalla colorazione fluorescente, in questo caso giallo evidenziatore.

Caratterizzata dalla tecnologia di ammortizzazione che conferisce alla scarpa il massimo comfort, Rise Neon dona la sensazione di camminare sulle nuvole grazie alla sua originale costruzione e alle linee morbide.