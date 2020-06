Charles Leclerc è il nuovo volto di Armani made to measure per la primavera/estate 2020. Il 22enne pilota automobilistico monegasco, campione della GP3 2016 e della Formula 2 2017, pilota della Scuderia Ferrari dal 2019, è stato immortalato da John Balsom a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, luogo molto amato dallo stilista. Per lui si tratta della prima campagna pubblicitaria.

Charles Leclerc – Foto: Facebook

“Charles Leclerc è un pilota molto promettente. Ha avuto notevole successo nonostante la giovane età, e questo è indice di volontà e determinazione, oltre che di evidente talento. Ha un volto fresco e una fisicità scattante che il mio made to measure esalta e accompagna. L’abito su misura non ha età, e questi scatti ne sono la dimostrazione”, ha detto Giorgio Armani.



Il servizio Giorgio Armani su misura risponde alle richieste di una clientela maschile che desidera abiti unici, che rispecchino un gusto personale, con le caratteristiche di scioltezza e naturalezza tipiche dei capi Giorgio Armani. Con il servizio su misura il cliente sceglie il modello, il tessuto e i dettagli, diventando parte integrante del processo creativo.