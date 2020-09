Chiara Boni lancia Leisure: collezione con capi comodi e glamour

Chiara Boni ha lanciato Leisure, la nuova collezione con capi comodi e glamour ma con carattere, nello stile della maison. Si adattano ad ogni situazione, sono sempre riconoscibili e durano nel tempo nel segno della sostenibilità.

“In piena pandemia – ha raccontato la stilista – ho guardato nel mio guardaroba ed anche online ma non ho trovato quello che desideravo. Allora l’ho realizzato: capi dinamici per vestirsi bene, con leggerezza, dentro e fuori casa”.

È così che Chiara Boni descrive l’essenza della linea Leisure in cui l’iconico tessuto del brand dimostra la sua elasticità che si presta a separates un po’ casual, un po’ formal, un po’ funny da mixare tra loro o con un jeans. Capi basic, pantaloni dalla vestibilità skinny o baggy con elastico in vita o al fondo gamba; top girocollo o scivolati, polo e bluse versatili. In bianco e nero, in tinta unita o in stampa animalier, ed anche in tessuto Lamè. Materiali il jersey stretch con effetto laminato, silver o bronze per non rischiare l’anonimato della comodità.

La linea Petite Robe nasce nel 2007 dal desiderio della stilista fiorentina di realizzare un capo che sappia abilmente esaltare la femminilità? del corpo di ogni donna ma che sia al contempo pratico e comodo. Il brand ottiene subito un grande successo divenendo ben presto un must. Nel 2009, Chiara Boni La Petite Robe si apre a nuovi canali di distribuzione internazionali entrando nelle migliori boutique di Europa, Medio Oriente, Russia e Canada. E? del 2010 l’apertura al mercato americano, dove oggi il brand e? distribuito nei maggiori department stores statunitensi. Nel 2015, il marchio inaugura in Italia la sua prima boutique monomarca a Milano, seguita nel 2016 da un’altra apertura a Roma e nel 2019 a Firenze.