Valentino lancia la nuova collezione sandali Birkenstock

Valentino ha lanciato la nuova collezione sandali Birkenstock. Nuovo sandalo Arizona e stampe camouflage per i clienti della celebre maison italiana di moda. La seconda collezione di calzature realizzate da Birkenstock in collaborazione con la maison Valentino diretta da Pierpaolo Piccioli segue la prima nata dalla collaborazione tra la griffe e l’azienda divenuta famosa con i sandali amati tanto dai divi di Hollywood, lanciata con successo in occasione del fashion show di Valentino a Parigi nel gennaio 2019.

Proposti un nuovo sandalo modello Arizona, dal design iconico, stampe maxi-camouflage, sandali unisex sono declinati in tre varianti, con colori a contrasto: verde militare, giallo e grigio.

La stessa dedizione e cura per il dettaglio sono evidenti nella nuova collezione, che vede il plantare nero rivestito in pelle e le fibbie ton sur ton.