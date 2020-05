Cindy Bruna è la nuova testimonial di L’Oreal Paris. La top model francese è una delle attiviste di una nuova generazione di supermodelle che utilizza la passerella per comunicare l’inclusione e i diritti delle donne, con il suo carisma innato.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Cindy Bruna nella famiglia L’Oréal Paris. Ha trasformato la sua passerella in un palco per sostenere la solidarietà femminile e per favorire l’uguaglianza. A 25 anni è la perfetta attivista per mettere in pratica il nostro messaggio: credere in te stessa è un potere”, ha commentato Delphine Viguier-Hovasse presidente di L’Oréal Paris. Cindy ha partecipato al defilè di L’Oreal Paris a Parigi e il suo debutto per il colosso francese della bellezza avverrà con la campagna di Skin Paradise e Casting Creme Gloss.

Chi è Cindy Bruna? Età, altezza, biografia e carriera della top model

Cindy Bruna è nata nel 1994 da mamma congolese e papà italiano, è alta 180 cm e le sue misure sono 79-61-86.5. Cindy è cresciuta sulla Côte d’Azur. Dopo il diploma, si è trasferita a Parigi per iniziare la sua carriera di modella. A 18 anni, a New York ha incontrato il leggendario fotografo di moda Steven Meisel e insieme hanno realizzato la sua prima copertina per Vogue e la campagna di Prada. Da allora, Cindy ha calcato la passerella per i più importanti brand di moda, da Calvin Klein a Jean Paul Gaultier, da Balmain a Jacquemus. Le sue radici e la sua determinazione congolesi, l’hanno resa paladina delle pari opportunità per le modelle di colore nel mondo della moda. Ha messo in luce la discriminazione dei capelli nei servizi di moda e nelle sfilate ed è stata tra le prime a sfilare con i suoi capelli afro naturali.

La supermodella è attivista di Solidarité Femmes, un’associazione francese che lavora per aiutare le donne che hanno subìto violenza domestica.