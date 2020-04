Desmond Dempsey firmano nuova collezione H&M: ecco le ultime news

Desmond Dempsey ha firmato una collezione daywear donna per l’estate, la prima del marchio britannico, per il noto marchio H&M. Fondato a Londra da Molly Goddard e Joel Jeffery, Desmond & Dempsey è divenuto un brand noto per i suoi pigiami stampati a mano.

I capi, realizzati con tessuti naturali e leggeri, propongono grafiche ispirate all’Australia, paese di origine dei due stilisti: palme ed altri elementi botanici fioriscono in pattern ripetuti, in una palette di colori esotici, dal giallo zafferano, al rosa polveroso fino all’azzurro cielo. H&M. La collezione, che sarà disponibile dal 23 aprile sul sito di H&M è stata disegnata da un team interno di designer che ha lavorato con Desmond & Dempsey. Le silhouette sono prevalentemente lunghe e fluttuanti: abiti casual, modelli kimono e kaftani sono realizzati in tessuti sono naturali come il lino, il voile di cotone e la viscosa.

“Siamo entusiasti di lanciare la nostra collaborazione con H&M. È la prima volta che ci avventuriamo fuori dalla camera da letto, ci fa piacere vedere le nostre stampe in libertà. Ci è piaciuto molto lavorare con il team H&M e siamo stati sorpresi da quanto sia stato intenso e collaborativo l’intero processo. Non vediamo l’ora di condividere il nostro mondo con i clienti di H&M e D&D in tutto il mondo. Speriamo che la collezione contribuisca a portare colore, gioia e un senso di comodità per tutti in questo particolare momento”, afferma in una nota Molly Goddard, cofondatrice e direttrice creativa di Desmond & Dempsey.