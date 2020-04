Clare Waight Keller lascia a sorpresa la direzione artistica di Givenchy

Clare Waight Keller ha lasciato a sorpresa la direzione artistica di Givenchy, maison di moda francese che produce capi di abbigliamento, accessori, profumi e cosmetici. La stilista britannica, diventata famosa per aver firmato l’abito da sposa di Meghan Markle e per essere stata la prima direttrice artistica femminile di Givenchy, ha ringraziato in un comunicato stampa la famosa casa di moda francese.

“Come prima donna ad essere stata direttrice artistica di questa casa leggendaria sono onorata di aver avuto l’opportunità di continuare la sua eredità e di averle dato una nuova vita”, ha dichiarato la designer, 49 anni, in un comunicato stampa di Givenchy, senza aggiungere altro sul suo futuro professionale.

Da parte sua, la maison ha fatto sapere che comunicherà a breve le decisioni relative al nuovo team creativo.



Dopo aver rilanciato il marchio Pringle of Scotland, Clare Waight Keller ha diretto Chloé, e dal 2017 la maison Givenchy, fondata nel 1952 da Hubert de Givenchy. Ha anche colaborato con Gucci, Ralph Lauren e Calvin Klein.

“Auguro a Clare il meglio per i suoi progetti futuri”, ha commentato Sidney Toledano, ceo di Lvmh Fashion Group (divisione moda del gigante del lusso Lvmh, proprietario della casa di moda) -. Sotto la sua direzione artistica, in collaborazione con tutti i team, la maison ha riportato in vita i valori fondanti di Hubert de Givenchy e il suo innato senso di eleganza”.