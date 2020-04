Pomellato, Lapislazzuli Collection per Giornata Terra

In occasione della Giornata della Terra di oggi, Pomellato presenta una parure composta da anello, bracciale e orecchini, che narra una storia di sostenibilità. Ne è protagonista il lapislazzuli cileno, che nell’aspetto evoca l’eleganza disinvolta del denim, abbinato al rosso intenso dei rubini della Tanzania e alla lucentezza dell’oro rosa Fairmined colombiano. Con questa capsule collection Pomellato continua a promuovere l’uso di materiali provenienti da fonti sostenibili e socialmente responsabili, esaltando al tempo stesso un’ampia varietà di minerali con creazioni dal design lussuoso, in linea con lo stile della maison.

Il progetto nasce in occasione del Kering Award for Sustainable Fashion del 2018, tenutosi al London College of Fashion, durante il quale María Teresa Flores, studentessa cilena vincitrice del primo premio, ha proposto di creare gioielli sostenibili utilizzando lapislazzuli provenienti dal suo paese d’origine.

Pomellato ha subito riconosciuto l’enorme potenziale dell’idea e, dopo alcune ricerche, si è messa in contatto con l’azienda Las Flores de Los Andes, specializzata nel commercio di lapislazzuli estratti ad alta quota con metodi del tutto sostenibili. Il team di esperti Pomellato dedicato all’acquisto delle gemme ha scelto questo lapislazzuli per via della sua alta percentuale di lazurite che infonde alla pietra l’inconfondibile colore blu intenso e la texture che ricorda il denim. Ogni gioiello è realizzato in oro rosa Fairmined, proveniente da miniere colombiane certificate.

L’etichetta Fairmined certifica la provenienza del metallo prezioso da miniere artigianali, tracciabili, che garantiscono condizioni di lavoro sicure, assenza di lavoro minorile e sostenibilità ambientale dell’estrazione. Ogni gioiello riporta il marchio Fairmined che ne attesta la provenienza ed è corredato di un “passaporto di origine” che ne garantisce la completa tracciabilità, dalla miniera al prodotto finito. I gioielli sono in edizione limitata realizzabili su ordinazione.