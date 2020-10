Con Cameluxe Max Mara crea capi in economia circolare

Perseguire uno stile di vita sostenibile non è sempre facile e ora più che mai, si rendono necessarie opzioni di abbigliamento più responsabile rispetto a quelle proposte dall’industria del fast fashion. Un obiettivo, questo, che può essere raggiunto con un ciclo di produzione basato su modelli di economia circolare: l’upcycling è un grande passo in avanti in questa direzione.

Upcycling è un neologismo che unisce due concetti che non sempre vanno di pari passo: da un lato, l’idea di riciclare; e, dall’altro, l’idea di miglioramento e di qualità (anche se si utilizzano materiali di scarto), da qui il prefisso up. In un’economia circolare lo scopo è quello di creare meno rifiuti, sfruttando al massimo ogni possibile materiale e tessuto utilizzato nel processo produttivo.

Nel caso di Max Mara, le eccedenze derivanti dal processo di taglio dei tessuti di cammello degli iconici cappotti (e non solo) vengono recuperati e riutilizzati per creare un isolante termico, un’imbottitura in grado di conservare le stesse proprietà dei materiali vergini, senza necessità di un ulteriore consumo di materie prime. La nostra particolare forma di imbottitura è denominata CameLuxe. CameLuxe viene creata in tre fasi: primo, i materiali recuperati vengono raccolti e selezionati nelle manifatture Max Mara in Italia; secondo, un processo meccanico li trasforma in fibre molto sottili; infine, le fibre vengono mescolate con poliestere riciclato, creando un materiale isolante ad alte prestazioni, pronto per essere lavorato per dare forma all’imbottitura.

Questo processo, per il quale è stata depositata una istanza di brevetto, consente di creare un prodotto altamente resiliente, con straordinarie caratteristiche di elasticità e resistenza e con una grande capacità d’isolamento termico. Realizzato con un processo meno impattante in termini di consumo energetico, di produzione di rifiuti, di uso di acqua ed emissioni di CO2, CameLuxe rappresenta una nuova frontiera, dando nuova vita a materiali preziosi altrimenti scartati. CameLuxe è presente in nove modelli della collezione Max Mara The Cube AI20, il sistema integrato di downcoat e accessori nato nel 2008.