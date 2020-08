David Beckham testimonial della linea di bellezza della moglie Victoria

David Beckham è il grande testimonial e tester della linea di bellezza della moglie, la stilista ed ex Spice Girl Victoria. L’ha annunciato la stessa Victoria Beckham durante una diretta Instagram. Prodotti per la cura della pelle studiati per essere utilizzati indistintamente da donne e uomini. Una linea di bellezza fondata principalmente sulla cura della pelle, dalla detersione all’idratazione fino al ringiovanimento cellulare, pensata per essere inclusiva e quindi efficace su tutti i tipi di pelle, tutte le tonalità dell’incarnato.

L’ex fuoriclasse del Manchester United e del Real Madrid è un testimonial di successo di brand di abbigliamento, accessori e prodotti di bellezza da tantissimi anni. Il papà vip di Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz è molto ricercato da stilisti e aziende del settore beauty di tutto il mondo.

“È un grande fan del primer dorato. È lui il mio miglior modello”, ha rivelato l’ex Posh Spice durante un live streaming Instagram con l’hair stylist Ken Paves. E proprio durante la diretta, mentre la stilista e imprenditrice spiegava le novità della sua linea cosmetica, il marito David le chiedeva nei commenti di portare a casa una nuova confezione del siero per il ringiovanimento cellulare, perché era finito.