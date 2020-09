Sean O’Pry è il top model più pagato al mondo: la classifica di Forbes

Sean O’Pry è il top model più pagato al mondo. L’ha stabilito la prestigiosa e rinomata rivista statunitense di economia Forbes che come ogni stila la classifica dei modelli più pagati del globo. Il 31enne supermodello americano Sean Opry o Sean-O è molto richiesto dai brand di abbigliamento, accessori e gioielli di tutto il pianeta.

Sean O’Pry – Foto: Facebook

Scoperto nel 2006 all’età di 17 anni, grazie alle foto sul proprio sito MySpace da Nolé Marin (direttore dell’edizione statunitense della rivista Elle), il top model O’Pry è già comparso in numerose campagne pubblicitarie, comprese quelle per Calvin Klein, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferré, H&M, Marc Jacobs, Belstaff, Lacoste, Dsquared², American Eagle, Bottega Veneta, Fendi, Diesel, D2 e compare sulle riviste GQ, Dazed & Confused, L’Officiel, V, Details, Arena e Numéro Homme. Inoltre O’Pry ha aperto le sfilate per Versace, Yves Saint Laurent, Givenchy e Salvatore Ferragamo, ed ha chiuso quelle di Moschino, Trussardi e Zegna.

Uno dei modelli di maggior successo nel mondo ha incassato 1 milione e mezzo di dollari. Secondo posto per il celebre top model britannico David Gandy. Il supermodello maschile di punta per gli stilisti italiani Dolce & Gabbana ha incassato 1,4 milioni di dollari. Terzo posto per il 30enne supermodello canadese Simon Nessman. Nella top ten stilata da Forbes non c’è nessun italiano. Chi sono gli altri top model più pagati del pianeta?

La top ten dei supermodelli più pagati secondo Forbes

Sean O’Pry. 1 milione e mezzo di dollari

David Gandy: 1,4 milioni di dollari

Simon Nessman: 1,1 milioni di dollari

Arthur Kulkov: 905mila dollari

Noah Mills: 740mila dollari

Yan Burns: 610mila dollari

Tyson Ballou: 425mila dollari

Ollie Edwards: 410mila dollari

Jon Kortajarena: 290mila dollari

Tobias Sorensen: 265mila dollari