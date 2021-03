Dolce e Gabbana, capsule con Dj Khaled: abiti fino alla taglia 60

Dolce e Gabbana hanno collaborato con dj Khaled per una ‘special collection’ di abiti unisex e beachwear che saranno disponibili fino alla taglia 60 italiana e verranno messi in vendita dal 15 marzo. “Collaborare con Domenico e Stefano – dice il DJ e produttore discografico, vincitore di un Grammy Award – è sempre stato un sogno per me, e questa collezione esprime una divertente fusione tra il mio classico stile Miami e la moda di Dolce&Gabbana”.

“L’energia e la passione di DJ Khaled – aggiungono Domenico Dolce e Stefano Gabbana – ci hanno contagiato subito: lavorare con lui a questo progetto speciale è stata un’esperienza nuova ed entusiasmante”.

Nella proposta le palme, i fiori e i colori accesi di Miami si uniscono ai codici mediterranei del brand italiano. Tra i leit motiv, un leone, animale caro a DJ Khaled che lo ha anche scelto per la cover di uno dei suoi album più acclamati, incorniciato da un tripudio di fiori e da fantasie di righe e pois. E poi il quartiere di Wynwood, il cuore artistico di Miami: murales e grafismi su felpe e T-shirt si intrecciano ai fiori di buganvillea tipici del Mediterraneo e alle foglie di agave, la pianta che caratterizza i giardini della Florida e i paesaggi del Sud Italia.