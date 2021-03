Jaden Smith protagonista principale di Pitti Uomo. Musicista, attore, attivista e designer, Smith è lo special guest della corrente edizione di Pitti Immagine Uomo, online sulla piattaforma web di Pitti Immagine sino al prossimo 5 aprile.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

“La preview in esclusiva internazionale di Untitled Msftsrep Fw 2021, la nuova collezione del brand statunitense Msftsrep di cui Jaden Smith è co-fondatore insieme a Moises Arias e Te’o? – dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione e progetti speciali di Pitti Immagine – ci consente di arricchire e idealmente completare il programma di eventi digitali sul Billboard di Pitti Uomo”.

Per l’occasione Jaden Smith ha creato tre look diversi che includono un abito sartoriale, un hoodie dress e un completo da neve composto da piumino e pantaloni. Smith ha da poco pubblicato suo terzo album ‘Ctv3: Cool Tape Vol. 3″, uscito nell’agosto 2020, e portato avanti il suo progetto per la sicurezza dell’acqua 501Cthree, che fornisce sistemi di filtrazione innovativi e sostenibili per le comunità che non hanno accesso all’acqua.