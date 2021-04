Erica Iodice Milano, autunno-inverno 2021/2022: New In – Knitwear

Erica Iodice Milano punta su New In – Knitwear per l’autunno-inverno 2021/2022. Erica Iodice (classe 1991) fondatrice dell’omonimo brand di Prêt à Couture, fondato a Milano nel 2016, per la prossima stagione amplierà la gamma prodotto, affiancando agli abiti semi couture una piccola produzione di maglieria.

L’idea della designer è quella di reinterpretare in chiave contemporanea e couture il classico pullover maschile, attraverso materiali e produzione di altissima qualità. Per i quattro modelli è stata scelta una lavorazione a maglia rasata con dettagli calati in rilievo per richiamare il mood della corsetteria, per creare un equilibrio fra i canoni di bellezza passati e presenti.

Due sono i colori principali scelti: il nero e una delicata tonalità di lilla. La decisione di introdurre la maglieria in collezione nasce in risposta all’esigenze del mercato. Oggi sempre più donne scelgono capi comodi e avvolgenti, ma senza rinunciare ad essere eleganti.