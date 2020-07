Fashion show, cena spettacolo, emozioni e musica a Bari per Stelle d’Estate 2020: foto e video

Fashion show, cena spettacolo, emozioni e musica a Bari per Stelle d’Estate 2020. Il capoluogo pugliese torna a respirare aria di moda e stile dopo un delicato e difficile periodo di lockdown, che ha messo in ginocchio tutti i settori dell’economia nazionale e internazionale. Un palcoscenico prezioso e raro per aspiranti modelle e modelli. Una tappa importante per modelle affermate e professioniste. Il tutto si è svolto rispettando tutte le norme di sicurezza e di distanziamento sociale previste dalla legislazione anti Covid-19.

Terranobile Metaresort – Foto: Checco De Tullio

Stelle d’Estate 2020: la location

Dopo la prima video challenge contro il Covid-19 a sostegno delle attività commerciali, Fashion Up – Insieme per la moda, il poliedrico e giovane organizzatore di eventi Vincenzo Maiorano, volto noto del fashion system pugliese e direttore del Maiorano Magazine, ha curato, organizzato e preparato Stelle d’Estate 2020 insieme con il Gruppo Eko’ event. Anche in questo caso il direttore del Bari Fashion Red Carpet ha scelto una location davvero esclusiva, suggestiva e magica per far sognare gli appassionati di moda e gli addetti del settore.

Vincenzo Maiorano – Foto: Lidia Piccaglia

L’esperto di moda e fashion creator ha optato per una delle strutture più suggestive, uniche e lussuose del capoluogo pugliese. Un’elegante e pittoresca villa del 1898 immersa in lussureggianti uliveti, il Terranobile Metaresort.

Terranobile Resort – Foto: Checco De Tullio

Stelle d’Estate 2020: conduttrice e partner

Al timone del fashion show la conduttrice tv di Seducente, programma di Antenna Sud, e modella professionista Alina Liccione.

Alina Liccione – Foto: Lidia Piccaglia

Hanno aderito come partner partecipanti Nino Armenise con le sue calzature uomo e donna, Libra abbigliamento uomo, Aline per l’abbigliamento e accessori donna, e Graffiti Atelier per gli abiti da sposa.

I protagonisti di Stelle d’Estate 2020 a Bari – Foto: Lidia Piccaglia

La make up artist Angela Scamarcio si è occupata del trucco delle modelle, mentre, l’hair stylist Sergio Cascelli del parrucco. Cena spettacolo con fashion show e poi a seguire Bar Mixology e Dj set con le sonorità per concludere in bellezza Stelle d’estate.

Questo bellissimo ed entusiasmante evento di moda pugliese rappresenta senza ombra di dubbio un segnale molto forte e un messaggio di speranza e rinascita per il mondo dell’abbigliamento, del wedding, delle calzature, degli accessori e della ristorazione, dopo mesi di lockdown e difficoltà economiche e sanitarie per il nostro Paese a causa della diffusione del nuovo Coronavirus.

Gli scatti presenti nella gallery in basso sono stati realizzati dalla fotografa Lidia Piccaglia.