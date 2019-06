Vincenzo Maiorano rivela i prossimi fashion show in Puglia

Vincenzo Maiorano ha rivelato quali saranno i prossimi fashion show che organizzerà in Puglia durante il suo birthday party, che si è tenuto venerdì scorso nell’incantevole e suggestiva Sala delle Muse al Teatro Petruzzelli. Il fashion creator nonché direttore del magazine di fashion e stile, Maiorano Magazine, ha regalato un altro evento stiloso, raffinato, glam e unico agli appassionati di moda, imprenditori, giornalisti, fashion blogger e addetti del settore.

Vincenzo Maiorano illustra i prossimi fashion show

L’esperto di moda barese Vincenzo Maiorano ha illustrato i nuovi progetti e ha annunciato i prossimi eventi di moda al Teatro Petruzzelli, il quarto più grande d’Italia, ubicato nel pieno centro del capoluogo pugliese. Una location prestigiosa, suggestiva, incantevole e storica per annunciare tutti gli impegni professionali futuri e festeggiare in gran stile il suo 26esimo compleanno.

Dopo aver ricevuto la targa dal Comune di Bari per l’organizzazione e direzione artistica del Bari Fashion Red Carpet (BFRC) 2018, il fashion creator ed event planner barese ha riservato grosse sorprese ai numerosi presenti all’esclusivo party.

Ha annunciato che la quarta edizione del BFRC si terrà a ottobre 2019. Al tempo stesso ha rivelato che ci sarà, per la prima volta in assoluto, un’edizione estiva del Bari Fashion Red Carpet che si svolgerà nel periodo tra maggio e giugno 2020. Maiorano non ha escluso che ci possano essere ulteriori eventi e fashion show a sorpresa nei prossimi mesi.

Vincenzo Maiorano, il birthday party al Teatro Petruzzelli

L’evento è stato organizzato dal direttore del Maiorano Magazine con il supporto di Alda del Gruppo Ekò insieme con Roberto Caldarola di Mimmoflor e la wedding planner Viviana Petruzzelli per gli allestimenti.

La Coffee Break Band ha animato il birthday party con tanta musica live, regalando tanto divertimento e allegria ai presenti. Il gruppo è composto dalla cantante Rossella Carella, dal batterista Vincenzo Guerra, dal pianista Paolo Luiso, dal chitarrista Nico Schirone e dal deejay Domenico Aceto.

Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Massimo Ruvio. Il video dell’evento è stato realizzato da Pierpaolo Pepe. Il direttore del Maiorano Magazine ha ringraziato tutti i presenti per aver partecipato al suo esclusivo e glam show.