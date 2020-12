#FattoinItalia è la nuova campagna promossa dalla maison Carlo Pignatelli, con il patrocinio di Confartigianato che ha l’obiettivo di diffondere un messaggio di valorizzazione delle abilità e delle potenzialità dell’artigianato italiano, “che deve essere difeso e valorizzato in quanto patrimonio comune e base fondante del tessuto economico del Paese”, come sostiene il couturier.

“Le nostre radici affondano nell’artigianato italiano – spiega Pignatelli – quello stesso comparto che a causa dell’emergenza sanitaria, ha subìto un duro colpo: noi tutti abbiamo la responsabilità di sostenerlo e di aiutarne la ripartenza. La collaborazione con Confartigianato aggiunge un’ulteriore valenza al progetto in quanto, proprio in virtù del suo ruolo di rappresentanza dell’intera categoria, amplifica il valore e l’autorevolezza del messaggio per contribuire a diffonderlo in maniera ancora più capillare”.



“Confartigianato – ha aggiunto Fabio Pietrella, presidente di Confartigianato Moda – è orgogliosa di rappresentare, anche in questa iniziativa condivisa con Carlo Pignatelli, le imprese a valore artigiano della moda italiana: 79mila aziende che danno lavoro a oltre 700mila mani sapienti. Un patrimonio di creatività, talento, eccellenza manifatturiera che unisce competenze tradizionali e spinta innovativa e rende le produzioni made in Italy uniche e inimitabili nel mondo. Tutto questo è l’arte di saper fare e il saper fare con arte, è il simbolo del #fattoinitalia”.

Il progetto, che avrà un’anima digitale, farà perno sul contributo di una serie di ambassador selezionati tra i personaggi più rappresentativi, che si impegneranno a condividere l’importanza della qualità del fatto a mano attraverso un messaggio declinato sui loro profili Instagram arricchito dagli hashtag #FattoinItalia e #ILoveItalia. A loro sarà anche chiesto di coinvolgere il maggior numero possibile di follower, che saranno invitati a creare altrettanti post caratterizzati dallo stesso spirito per dare vita a un’unica celebrazione dell’artigianalità del Fatto in Italia.