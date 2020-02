Gattinoni, abito da sposa va in Qatar per nozze regali

Gattinoni ha realizzato un abito da sposa per un matrimonio principesco in Qatar. Ci sono voluti 4 mesi di lavorazioni, 2.500 ore di ricamo, 80 ore di pittura dei tessuti a mano per realizzare il capolavoro sartoriale degno di nozze da mille e una notte.

Foto: Federico Guberti

“Sublimi armonie” è il titolo degli abiti creati dalle artigiane di casa Gattinoni per uno dei matrimoni più importanti mai celebrati a Doha in Qatar.

La sposa indosserà un maestoso abito nuziale realizzato in candido doppio raso duchesse con una imponente coda di sei metri. Sull’ampia sottana sono stati dipinti, a mano vedute di castelli e scorci di paesaggi rigorosamente italiani, seguendo la volontà di chi indosserà la creazione che è interamente impreziosita da ricami in cristallo, fili di seta e duemila boule foderate in raso. Durante il party la sposa indosserà un prezioso bustier realizzato con un pizzo antico intarsiato su tulle di seta, su pantaloni effetto smocking, in mikado bianco.

Completa la regale mise uno strabiliante mantello realizzato con undicimila piume di pernice e candidi anserini, applicate a mano, una ad una, su una base di organza per un totale di tremila ore di lavoro.