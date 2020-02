Milano Fashion Week A/I 2021: in mostra le luxury bags di Hussain Harba

Il 22 febbraio, all’interno del calendario di Milano Moda Donna A/I 2021 e sotto l’egida della Camera Nazionale della Moda Italiana, sfileranno le luxury bags dell’architetto e designer Hussain Harba. A fare da cornice all’evento, la celebre Galleria Vittorio Emanuele II dove sorge la Libreria Bocca che dal 1775 è un punto di riferimento per gli amanti della cultura e del design a Milano e in Italia.

Le borse sono prodotte in Italia da artigiani di eccellenza e tradizione con la massima cura del dettaglio e sono state protagoniste di eventi moda come la Milano Fashion Week 2019 e la Torino Fashion Week, dove il Dottor Harba è stato special guest delle ultime tre edizioni.

Realizzate in texture lussuose, ogni dettaglio è frutto della sintesi di design, architettura e arte. Vere opere d’arte da indossare, le Mini-Home – il cui nome rende omaggio alla casa intesa come simbolo di sicurezza che cela e custodisce il mondo di ogni signora – sono tutte diverse tra loro così da rispecchiare la personalità di ogni donna. Eleganti e grintose, sono ideali tanto per la business woman quanto per chi le vuole indossare a un party.