Ginevra Lamborghini lancia la sua prima linea di borse

Ginevra Lamborghini ha lanciato la sua prima linea di borse per l’autunno inverno 2020-21. Tre modelli diversi in pelle di vitello, Fiocco, Shield Lady e Taglio, declinati in varie colorazioni e creati rigorosamente a mano da esperti artigiani italiani per diventare l’accessorio perfetto delle donne di oggi.

La capsule prende il nome dalla secondogenita della famiglia Lamborghini, creative advisor di questo progetto che ha collaborato con l’ufficio stile e ne è anche testimonial, essendo la protagonista della campagna pubblicitaria A/I 2020-21.

Le borse sono in vendita in esclusiva sulla e-boutique della griffe. I modelli si caratterizzano per un design minimal, funzionale e versatile, una minuteria metallica brandizzata ispirata all’inconfondibile scudo con il Toro Miura, una lavorazione artigianale di pellami di primissima qualità.

I modelli sono declinati in diversi colori: il rosso e nero, capisaldi di Tonino Lamborghini, sono affiancati da colori speciali che hanno accompagnato e caratterizzato negli anni le aziende di famiglia: arancio mandarino, blu Italy, giallo limone e bianco latte. ‘Shield Lady’ è una top handle bag dal design essenziale ed elegante, ‘Fiocco’ è una borsa crossbody decorata da un fiocco composto da due scudi accostati, infine ‘Taglio’ si compone di una business bag con pochette removibile e tracolla in catena.