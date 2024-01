Glamour in ogni occasione: l’odissea della moda di Chiara Ferragni

Come si può essere glamour in ogni occasione? Non è di certo una scelta facile o semplice per tantissime donne che vogliono essere sempre al top dello stile sia a lavoro sia in eventi pubblici e privati, sfoggiando con orgoglio e determinazione la propria femminilità e autenticità. L’altro aspettare da non sottovalutare è legato alle stagioni. Ognuna ha le sue tendenze e necessità da seguire per indossare sempre capi e accessori con eleganza e funzionalità. Requisiti e caratteristiche che rappresentano a pieno la mission e la vision delle collezioni di moda di Chiara Ferragni.

Qual è lo stile di Chiara Ferragni?

L’imprenditrice e fashion blogger italiana Chiara Ferragni è una delle influencer più conosciute del pianeta. Dopo aver trasformato il suo blog The Blonde Salad in un vero e proprio impero, Chiara è riuscita a imporre il suo marchio di moda come uno dei più ricercati e popolari nei mercati fashion internazionali. Nel 2017 la prestigiosa rivista Forbes l’ha inserita ai vertici della classifica delle fashion influencer più importanti del mondo. Il suo stile è unico, indiscutibile, innovativo e al passo con i tempi. Ogni giorno ispira milioni di follower grazie ai suoi look e accessori super chic e trendy.

Quali sono i must have di Chiara Ferragni per le donne?

L'influencer italiana più famosa del mondo rappresenta senza ombra di dubbio la musa ispiratrice ideale per tutte quelle donne e adolescenti che vogliono essere sempre eleganti, glamour e mai banali. Ogni suo capo d'abbigliamento è un inno alla creatività e all'originalità, anche quando si tratta di indossare una semplice t-shirt o gonna. Tutti i must have di Chiara Ferragni includono dalle iconiche calzature che hanno reso celebre la griffe, come ad esempio gli stivaletti con gli occhi glitterati e le sneaker, alle magliette con il logo, dai vestiti e abiti da sera alle accuratissime e selezionatissime borse fino alla biancheria intima e ai costumi da bagno.

Quali sono i must have di Chiara Ferragni per gli uomini e le bambine?

"La moda passa, lo stile resta", diceva Coco Chanel e l'imprenditrice e fashion blogger italiana sembra aver fatto proprio questo mantra. Il brand di Chiara Ferragni offre anche i must have per gli uomini e le bambine. I prestigiosi berretti neri e le valigie rigide da viaggio fanno impazzire tantissimi uomini. Vanno a ruba anche i jeans, i pantaloncini, i pantaloni invernali e il completo intimo delle bambine e adolescenti.