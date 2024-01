Moncler x Roc Nation firmata dal rapper Jay-Z

Moncler x Roc Nation è la nuova collezione firmata dal celebre rapper, imprenditore, produttore discografico statunitense Jay-Z. Tutto nasce grazie all’incontro tra il brand di abbigliamento e l’etichetta del rapper Roc Nation iniziato nel febbraio 2023 con l’evento The Art of Genius durante la London Fashion Week. Una serie di capi che, esattamente come nella musica, possono essere combinati per creare singole armonie e melodie mai uguali a sé stesse.

In quell’occasione, con l’istallazione “The Art Of All”, JAY-Z e Roc Nation hanno immaginato un viaggio epico in cui JAY-Z punta i riflettori su una community creativa composta da migliaia di persone.

Una cabina di registrazione ha permesso agli ospiti di utilizzare la propria voce mettendola a disposizione del produttore Mike Dean.

La musica creata dalla community ha dato vita a un brano incentrato sulle emozioni: The Art of All. “The Art of All è il viaggio, è il quotidiano, è svegliarsi e usare la propria voce. Genius – dice Jay-Z – is everywhere”. Abbracciando questo messaggio, Moncler e JAY-Z lanciano un film con una colonna sonora tratta dal film The Book of Clarence (prodotta da JAY-Z) e la voce narrante dell’artista SAINt Jhn.

Il film, diretto dai creativi irlandesi Páraic e Kevin McGloughlin, rappresenta il concetto di Genius attraverso la connessione visiva tra la scalata di una montagna e quella di un paesaggio urbano, sovrapponendo le immagini del paesaggio con fotografie della New York di JAY-Z e Roc Nation, per enfatizzare il messaggio che Genius si può trovare in ogni luogo.

Le forme riconoscibili di Moncler sono rivisitate in chiave newyorkese, come nel caso del piumino verde dollaro con stampa coccodrillo in rilievo e tasca tech impermeabile sulla manica. La collezione è già disponibile dal 24 gennaio.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata di modelli, stilisti, top model e vip del jet set nazionale. Stay tuned su iGossip.it!