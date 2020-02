Gli zoccoli da uomo Le Gabrielle cantano per Sanremo 2020. Un omaggio alla natura più autentica, rappresentata in tutta la sua forza ed energia. Un amore inteso come culto e rispetto per la “nostra vera casa”.

Il Dio Pan è il dio dell’origine della vita e della vita stessa, l’incarnazione della splendida macchina universale. Gli zoccoli da uomo Le Gabrielle, con il loro legno e il pellame particolare, vogliono ricordate lo zoccolo duro, lo zoccolo che arrampica e che arriva alla cima. Sempre. Nonostante le molteplici difficoltà. Proprio come il nostro camminare passo dopo passo per raggiungere il nostro obiettivo. Una metafora che racconta di sfide da superare e vincere.

Come una sorta di totem e di simbolo che accompagna i nostri passi e il nostro cammino. Un materiale puro, scevro da artifici e senza trucchi carico di vigore, vitalità, determinazione e coraggio.

Sullo zoccolo destro sono riportate alcune note musicali. Cos’è la musica? Una fonte di ispirazione. Il Dio Pan che suona la sua siringa (strumento musicale) diventa a sua volta strumento. Uno strumento che ci porta a meditare, pensare, viaggiare e che ci accompagna sempre, in ogni momento e in ogni luogo, affiancando i nostri pensieri.

Quando le note raggiungono la nostra attenzione ci rendiamo conto di quanto la musica possa essere importante nella nostra vita. Un accessorio davvero unico.

La collezione Pan è dedicata agli esteti e ai cultori della bellezza intesa come creazione radiosa, capace di risvegliare sentimenti di rinascita e inizio verso progetti e desideri realizzabili.