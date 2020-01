Elsa Hosk è la testimonial della campagna primavera estate 2020 di Luisa Spagnoli. Gli scatti del fotografo Giampaolo Sgura immortalano una donna grintosa e di carattere, interpretata dalla supermodella svedese e volto social da 6 milioni di follower.

La nuova donna di Luisa Spagnoli coniuga femminilità e praticità, senza rinunciare ai dettagli couture, passando con naturalezza da un total look snake print ad un abitino stampa vichy, fino ad arrivare alle lavorazioni preziose nervature, volant, drappeggi delle maxi skirt e di alcuni cocktail dress.

Protagonisti gli accessori con i quali la modella gioca nelle foto: i grandi cappelli in paglia, i foulard portati sul capo, i misteriosi occhiali da sole e le borse tra cui l’iconica Luisa, declinata in tre formati e in diverse colorazioni. Ogni scatto a colori è affiancato e completato da ritratti o piani americani attraverso i quali il fotografo è riuscito a cogliere lo stile da giovane lady di Luisa Spagnoli.