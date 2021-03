I giovani di Dsquared2 fanno festa in roulotte: look da pattinatrice per lei, vita all’aperto per lui. Fanno festa in una roulotte, sognando il giorno in cui potranno tornare a viaggiare, i giovani protagonisti del video con cui Dsquared2 ha presentato a Milano le collezioni per lui e per lei per il prossimo inverno.

Pensando alle feste che verranno, le ragazze indossano abitini da pattinatrice, scintillanti di cristalli, così come le lunghe camicie a quadri portate con le minigonne a bolla.

Un inno alla gioia che passa anche per il completo in tweed grezzo con minigonna a campana e giacca dall’ampio colletto portato con sandali, borsa a secchiello in paillettes e cerchietto a tiara.

I maglioni di lana pesante a motivi canadesi sono abbinati a pantaloni check al polpaccio, montoni e gonne di paillettes, mentre le felpe con cappucci a cui sono applicate orecchie da orsacchiotto sono abbinate a jeans morbidi con schizzi di vernice.

La collezione uomo propone invece una nuova uniforme per vestirsi all’aperto: cappotto over completato da camicia a quadri incorporata, ampi pantaloni e mocassini dalla suola spessa oppure, in versione più sportiva, coloratissimi piumini camouflage, pantaloni chino con tasche applicate e felpe con la zip con banda a contrasto. Alcuni capi si uniscono tra loro: un caban è mixato con un piumino, un trench con una giacca a vento, un biker con un blazer. Per la sera, lo smoking è abbinato alla camicia elegante ma di jeans o al top trasparente in tulle.