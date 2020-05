Il costume per la spiaggia: le nuove proposte

L’estate sta arrivando e con essa stiamo anche verificando i consigli di moda per l’estate. Tra le marche di costumi da donna per il mare alcune mettono a disposizione la loro intera collezione direttamente online, sul proprio sito internet. Questo consente non solo di cominciare sin da subito a cosa metterci quest’estate in spiaggia, ma anche di valutare quale sia il costume più adatto al nostro fisico, per valorizzarne le forme.

Quali costumi si acquistano online

Un esempio di questo nuovo trend è quello offerto da Miss Bikini Online Shop, un vero e proprio negozio in rete che propone tutti i prodotti disponibili per l’estate 2020. Un nuovo modo di scegliere il costume da bagno, che consente a tutte di personalizzare al massimo il proprio look in spiaggia. Spesso infatti nei negozi specializzati non sono disponibili tutti i costumi delle principali marche, anzi; in molti casi chi gestisce il magazzino del singolo punto vendita restringe il campo, prediligendo alcune forme, colori e modelli. Acquistare un bikini online permette invece di trovare qualsiasi modello, tipologia, colore e forma si preferisca. Nel caso di Miss Bikini Shop online l’offerta comprende modelli più o meno sportivi, accessori alla moda nel medesimo tessuto, modelli di bikini adatti anche per continuare la serata in spiaggia.

Come si acquista online

Ormai anche nel nostro Paese la passione per gli e-commerce è dilagata. Sono numerosi infatti coloro che hanno l’abitudine di fare acquisto online, di abbigliamento, alimentari, libri e varie altre categorie merceologiche. Per quanto riguarda l’abbigliamento e la vendita di bikini e costumi da bagno online permane una certa diffidenza. Nel senso che spesso non si ha la certezza sulle taglie, cosa che porta a prediligere il classico negozio sul territorio. Certo, in casi di forte dubbio si possono trovare tanti prodotti anche nei negozi specializzati; però solitamente quando si acquistano costumi mare da donna online è possibile trovare una precisa tabella delle taglie. Questo consente di selezionare la taglia perfetta, evitando di sbagliare le misure. Inoltre i resi sono semplici da richiedere, sempre tramite corriere e con il minimo fastidio da parte dell’acquirente.

Scegliere il costume giusto

Quando si deve comprare costumi da bagno online è più importante considerare il giusto modello, che sappia valorizzare il fisico dell’acquirente ma anche soddisfarla nel corso della giornata. La novità della stagione di Miss Bikini è il Mix To Match; in pratica è possibile creare il bikini dei sogni, scegliendo una specifica forma dello slip e una particolare tipologia di top. In questo modo il risultato è sicuramente quello che si preferisce. Il brand propone anche costumi da bagno con tagli super trendy, che seguono le mode del momento. Sono infatti disponibili a catalogo costumi con sgambatura in stile anni 80 o a vita alta in stile anni ’50 reinventato per il 2020, in versione stringata super sexy. Anche nei modelli super sexy ed eleganti, con applicazioni in strass o in paillettes, perfette anche per chi desidera continuare la serata, aggiungendo una semplice gonna o una lunga vestaglia.