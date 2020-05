Gucci, la natura è il tema della campagna prefall

Gucci punta tutto sulla natura che è il tema della campagna prefall. La natura, l’infanzia, quel tempo magico di perfetta armonia con tutto e il regno degli amici immaginari e degli animali, persino puzzole e rane, come migliori amici.

La nuova campagna prefall di Gucci è stata scattata da Alasdair McLellan con la direzione creativa di Alessandro Michele, art director Christopher Simmonds, in un incantevole paesaggio naturale che fa da sfondo a un cast di umani e un gruppo di animali fiabeschi.

Una serie di immagini e ritratti che catturano la bellezza e la personalità di un gruppo di uomini e donne, e dei loro animali: cervi, caprioli, gufi, uccellini, puzzole, scoiattoli, rane, ricci, anatre e conigli sono presenti in tutte le immagini, spiriti guida che dialogano con i personaggi e così facendo rimandano alle allegorie classiche e ai cartoni animati.

La natura, la flora e la fauna selvatica sono particolarmente importanti per Gucci, che dal 2018 si impegna ad essere carbon neutral lungo tutta la sua catena di fornitura. Nel febbraio 2020 Gucci ha aderito a The Lion’s Share Fund, un’iniziativa unica nel suo genere che raccoglie i fondi necessari per proteggere le specie a rischio e i loro habitat naturali. Gli animali compaiono in circa il 20% di tutte le pubblicità nel mondo ma, nonostante questo, non sempre gli animali ricevono il sostegno che meritano. Con una donazione dello 0,5% della spesa mediatica ogni volta che un animale compare in una pubblicità, come fanno tutti i partner di The Lion’s Share Fund, Gucci contribuisce in maniera costante ai risultati concreti ottenuti sul campo da questa importante iniziativa.