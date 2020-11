Irina Shayk e Louis Baines testimonial della nuova campagna Versace

Irina Shayk e Louis Baines sono i testimonial della nuova campagna Versace, che racconta di un viaggio, il nuovo sogno di tutti noi in tempi difficili e durissimi di pandemia di Covid-19, che ha seriamente messo in ginocchio l’economia italiana e internazionale. L’attuale seconda ondata di nuovo Coronavirus sta complicando ancora di più l’assetto socio-sanitario di tanti Paesi nel mondo.

La campagna Holiday 2020 di Versace racconta di un viaggio, il nuovo sogno di tutti noi in tempi di pandemia. I viaggi, così come li conosciamo, possono essere temporaneamente sospesi, ma questo non impedisce al cast scelto da Versace di saltare su una cabriolet e sfrecciare sulla strada.

La nuova campagna cattura l’emozionante attesa di ricongiungersi con la famiglia, gli amici e le persone care, attraverso paesaggi scenografici, dalle montagne innevate a scenari tropicali.

Il cast dei protagonisti della campagna include la partecipazione di top model e modelli del momento, dalla russa Irina Shayk alla sudanese Adut Akech, da Biaggio Ali Walsh a Louis Baines, che a soli 17 anni è diventato il modello di punta della neonata Kate Moss Agency, l’agenzia di modelle/i, aperta di recente dall’iconica top model britannica.