Irina Shayk, Natasha Poly e Joan Smalls per campagna Scervino collezione SS 2021, immortalate nella campagna Toscana da Luigi & Iango. Tre super modelle per la nuova campagna della collezione Primavera/Estate 2021.

Nella cornice di Bolgheri, tra coltivazioni e macchia mediterranea, su spiagge selvagge della Toscana, le tre top model, simbolo della bellezza contemporanea, interpretano l’idea di femminilità e stile della nuova collezione.

“Questa campagna è un tributo alla bellezza – spiega Ermano Daelli – per questo ho scelto Natasha, Joan e Irina, perché rappresentano perfettamente la mia idea di donna di oggi: moderna, internazionale ma femminile. Le foto sono ambientate in una delle zone più belle e suggestive della Toscana anche per sottolineare il forte legame con il mio territorio. Continuo la collaborazione con Luigi & Iango, con i quali condivido la passione per la bellezza e la moda”.

La campagna debutterà sulla stampa a partire da febbraio 2021.