Lavinia Biagiotti riceve l’Award of Merit dalla Thomas Jefferson University di Philadelphia

Lavinia Biagiotti ha ricevuto l’Award of Merit dalla Thomas Jefferson University di Philadelphia, una delle più prestigiose Università degli Stati Uniti, in occasione del Jefferson Gala. Un prestigioso e importante riconoscimento per la presidente e CEO di Biagiotti Group, nata a Roma il 12 Ottobre 1978, ed è la terza generazione dell’azienda di famiglia, fondata nel 1965 da Delia Biagiotti.

Lavinia Biagiotti – Foto: Twitter

Lavinia Biagiotti Cigna ha condiviso con la madre Laura la passione per l’arte e la sua contaminazione con la moda, attraverso la ricerca e l’introduzione di citazioni nelle collezioni, e soprattutto con numerose attività di mecenatismo, tra cui la sponsorizzazione del Piccolo Teatro di Milano, dove le collezioni Biagiotti sfilano in esclusiva dal 1998. Ha promosso la realizzazione di importanti restauri, in collaborazione con Laura Biagiotti Parfums, tra cui la Scala Cordonata del Campidoglio e le Fontane di Piazza Farnese a Roma, e la donazione del Grande Sipario del Teatro La Fenice di Venezia. E’ Socio Fondatore della Fondazione Biagiotti Cigna, che raccoglie oltre 200 opere del Maestro futurista Giacomo Balla.

Lavinia Biagiotti Cigna è tra i primi ad aver valorizzato la sinergia tra due dei più rappresentativi settori del Made in Italy, la moda e lo sport.

Lavinia Biagiotti Cigna è stata premiata dalla prestigiosa università USA “per il suo contributo alla moda, in qualità d’ interprete del messaggio di una storia di famiglia e connessioni tra generazioni, nella cosciente percezione della contemporaneità fatta di radici, rispetto e responsabilità, con l’impegno costante di disegnare il futuro”.

La Jefferson University celebra così i suoi intensi rapporti con l’Italia e ne promuove le eccellenze nel mondo.