Jadea Academy è l’innovativo contest della Intimo Artù per giovani appassionati di moda e design. Il concorso conta ormai oltre 200 iscrizioni.

Jadea, marchio di Intimo Artù Srl, rinnova l’impegno verso il territorio: la forte impronta territoriale e l’obiettivo di favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello delle aziende della Puglia caratterizza il progetto, recentemente presentato anche alla LUM School of Management di Trani. Ancora poco tempo per partecipare: il concorso si conclude il 29 di febbraio!

Last call per gli ultimi partecipanti che dovranno presentare una loro collezione di intimo e abbigliamento candidandosi a quattro aree diverse – Arte, Colore, Street Style e Tema libero. Intimo Artù riserverà quattro borse di studio formativo ai vincitori!

Il concorso si riferisce a ragazzi tra i 16 e i 24 anni, residenti in Puglia e studenti in ambito di design, grafica o comunicazione pubblicitaria.

Si chiede, infatti, ai giovani appassionati di moda e design tessile di presentare un progetto creativo completo di disegni di intimo e abbigliamento, “personalizzando” così la collezione di Jadea. Con la possibilità di candidarsi a quattro aree diverse – Arte, Colore, Street Style e Tema libero -, i giovani talenti interpreteranno Jadea secondo il proprio stile disegnando delle micro collezioni. Tra reggiseni e slip, non mancheranno anche leggings e t-shirt: tele bianche da personalizzare a proprio piacimento.

Una volta concluso il concorso, il 29 febbraio 2020, la commissione giudicatrice sceglierà quattro vincitori assegnando loro una borsa di studio per un tirocinio formativo retribuito

all’interno dell’azienda Intimo Artù (Andria, BT) da effettuarsi nell’anno 2020. L’obiettivo primario della formazione presso l’azienda sarà di trasmettere agli studenti scelti le tecniche di lavorazione, le procedure produttive e, perché no, qualche segreto del mestiere!

Jadea e Intimo Artù non vedono l’ora di scoprire e accogliere in sede i giovani talenti del territorio, selezionando i progetti più affini alla filosofia dell’azienda. Iniziando l’anno con un’iniziativa che vuole favorire la formazione in uno dei settori più competitivi, il gruppo pugliese rinnova l’impegno e l’attenzione che da sempre pone verso il sociale. Sempre ed esclusivamente con stile!

Il bando completo è scaricabile sul sito web.