Jean-Paul Gaultier ha chiuso 50 anni di carriera con un incredibile e fantastico fashion show di quasi un’ora e mezza Al Théâtre du Châtelet a Parigi. Il 67enne stilista francese non ha affatto chiuso con il mondo della moda: “Addio, ma il meglio deve ancora venire!”.

Jean-Paul Gaultier – Foto: Facebook

Una fantastica, geniale e incredibile festa di moda con una passerella da urlo: Irina Shayk, Karlie Kloss, Gigi e Bella Hadid, Joan Smalls, Coco Rocha ed Erin O’Connor.

Un parterre super stellare con Amanda Lear, una conturbante Dita Von Teese, Boy George, Eva Herzigova, Paris Jackson, Jasmin Le Bon e Rossy de Palma.

Gaultier è tra gli stilisti che hanno fatto la moda del Novecento: ha uno stile riconoscibile, righe e bustini non mancano mai nelle sue collezioni, per disegnare una figura femminile curvilinea. È celebre anche per aver disegnato il reggiseno con seni a cono indossato da Madonna durante il Blonde Ambition Tour del 1990 e per aver vestito celebrità come Kylie Minogue, Nicole Kidman, Cate Blanchett, Lady Gaga e Rihanna. Per il gusto provocatorio dei suoi abiti e delle sue sfilate, è stato considerato l’enfant terrible della moda francese.