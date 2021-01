Kipling e Coca Cola firmano borse realizzate riciclando bottiglie in Pet

Kipling e Coca Cola hanno firmato borse realizzate riciclando bottiglie in Pet. Le due società hanno siglato una collaborazione per la commercializzazione di una collezione sostenibile. Ogni modello è realizzato con tessuti ripstop, creati recuperando le bottiglie in Pet riciclate.



Kipling X Coca-Cola Collaboration

Sono state recuperare finora all’incirca 272.129 bottiglie in Pet che, altrimenti, sarebbero finite nei rifiuti. La collezione ripropone la celeberrima palette bianca e rossa di Coca-Cola in una selezione dei classici modelli Kipling. Come lo zaino “Seoul”nel colore grigio ardesia, decorato con il logo Coca-Cola punteggiato sulla tasca anteriore.

La scelta di utilizzare i 5 colori primari per il logo Coca-Cola rappresenta un omaggio allo spirito di squadra universale delle Olimpiadi. Oppure la tracolla Art M, rivisitata con un motivo punteggiato e goffrato con ultrasuoni, abbinato a una leggera imbottitura. Infine, essenziale ma capiente la piccola tracolla Creativity B, perfetta anche per una serata in città.