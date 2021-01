Eleventy, Marco Baldassari punta sull’eleganza riflessiva da casa

Eleventy punta sull’eleganza riflessiva da casa. Marco Baldassari, fondatore e direttore creativo uomo del Gruppo Eleventy, pensa a una nuova eleganza riflessiva, pensata per sé stessi ed è un nuovo modo di pensare e di essere nel mondo che cambia e si rinnova.

Immaginata per una vita indoor, prediligendo i pesi leggeri adatti anche in smart working, la proposta per il prossimo inverno vede protagonista il comfort, ma – sottolineano da Eleventy – senza rinunciare allo stile e alla qualità.

Protagonista della collezione non a caso è il cashmere double, in versione reversibile, scelto per giacche e cappotti completamente sfoderati, leggeri come capi da casa.

L’azienda ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 20 milioni di euro, in calo tra il 20 e il 25% rispetto al 2019 “ma ci aspettavamo peggio e – chiosa Baldassari – guardiamo al 2021 con ottimismo, la campagna vendita per l’uomo sta andando bene e con l’arrivo del vaccino speriamo di poter tornare presto alla normalità”.