Le star che hanno creato una propria linea di cosmetici

Sono in costante aumento le star di Hollywood e del mondo dello spettacolo in generale che hanno deciso di creare una propria linea di cosmetici. Complice la loro popolarità, gli incassi salgono alle stelle…

Le star diventano così imprenditrici di loro stesse, creando marchi e linee beauty and wellness. Le prime sono state Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Elle Macpherson, Miranda Kerr. E poi sono arrivate le sorelle Kardashian, e tante altre ancora. Magari non per tutte il successo è planetario, ma pian piano le case di cosmetici delle vip si fanno conoscere e apprezzare per la qualità notevoli dei prodotti, spesso eco-friendly, vegani, bio o comunque attenti alla sostenibilità.

Jessica Alba, ad esempio, nel 2012 ha fondato The Honest Company, inizialmente per produrre cosmetici eco-friendly e cruelty free, e quest’anno ha deciso di produrre anche linee skin care e make up; nel 2018, arriverà la linea hair care. Drew Barrymore ha lanciato invece Flower, una linea make up organica, amatissimo dalle ragazze americane. Eva Mendes, invece, ha creato Circa, per realizzare una linea di trucchi di altissima qualità e professionali, non testati su animali.

Gwyneth Paltrow, però, fu la prima: è partita da un blog personale, Goop, ed è arrivata oggi a capo di un impero di decine di milioni di dollari. Sempre sul bio e sul naturale si è lanciata Miranda Kerr, con Kora Organics, che ha deciso di creare creme adatte per la sua pelle: “Ci sono così tanti ingredienti chimici nei prodotti skin care che ho deciso di creare una mia linea – ha spiegato la modella -. Kora utilizza solo ingredienti naturali e biologici, come l’olio di rosa canina e il succo di noni, perfetti per disintossicare ed energizzare la pelle”.

Anche Rihanna, dopo avere collaborato con Mac Cosmetics a una linea trucco, si è messa in proprio e ha deciso di lanciare una linea make up, Fenty. E anche Ivy Blue Carter, la figlia di Beyoncé e Jay Z, a soli 5 anni, diventerà un brand, lanciando anche una linea beauty…