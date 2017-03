Fabio Mancini, Dayane Mello e Daniela de Jesus Cosio sfilano per RICH Fall Winter 2017/18

Fabio Mancini, Dayane Mello e Daniela de Jesus Cosio hanno sfilato in passerella per RICH Fall Winter 2017/18. Il 29enne top model italiano Fabio Mancini, la naufraga vip brasiliana dell’Isola dei famosi 2017 Dayane Mello e l’ex fidanzata del modello italiano Andrea Marcaccini, la top model messicana Daniela de Jesus Cosio, hanno illuminato la sfilata MOSCHILLO/RICH FW 2017. Ospite d’onore della sfilata MOSCHILLO di Saverio Moschillo e Alessandra Moschillo la sexy attrice ed ex modella Manuela Arcuri.

E’ stato un vero e proprio successo! Subito dopo la sfilata di moda, i top model e gli stilisti hanno condiviso alcune foto con i numerosi fan su Instagram, Twitter e Facebook. Il bellissimo e affascinante testimonial della campagna mondiale natalizia 2016 di Yamamay ha pubblicato due scatti della sfilata sulla sua pagina Facebook e ha scritto: “Super elegant today for RICH Fall Winter 2017/18 , Women’s Fashion Show!”.

La neo fidanzata dell’inviato dell’Isola dei famosi 2017 ed ex marito della star tv Simona Ventura, Stefano Bettarini, ha condiviso un breve video della sua sfilata con i suoi follower su Instagram.

Milano Fashion Week ? @ @johnrichmondofficial #milano?? #fallwinter2017 ?? Un post condiviso da DAYANE MELLO ?? (@dayanemelloreal) in data: 26 Feb 2017 alle ore 07:58 PST

