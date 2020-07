Lenny Kravitz è il nuovo testimonial di Saint Laurent. Il 56enne cantautore, polistrumentista, produttore discografico ed attore statunitense è stato scelto da Anthony Vaccarello come volto della campagna pubblicitaria uomo autunno inverno 2020/2021.

Gli scatti dell’adv relative alla collezione menswear autunno inverno 2020/2021 sono stati realizzati dal fotografo inglese di fama internazionale David Sims.

Due scatti della campagna pubblicitaria sono stati diffusi sui social. In uno scatto il famoso e amatissimo artista indossa una camicia animalier attillata, pantaloni neri slim stretti da una cintura e un paio di stivaletti. Nel secondo scatto, un blazer avvitato, una camicia in seta a pois con fiocco al collo, occhiali da sole e jeans skinny effetto seconda pelle.

Per il re della scena musicale ’80 e ’90 si tratta della prima campagna pubblicitaria come testimonial di un marchio di moda in oltre 30 anni di carriera.

Il famoso stilista non ha mai fatto mistero di prediligere i musicisti per le sue campagne uomo: da Marilyn Manson ad Adam Levine fino al rapper Travis Scott.