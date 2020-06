Louis Vuitton lancia la nuova borsa modello LV Point9

Louis Vuitton ha lanciato la nuova borsa modello LV Point9. La tracolla è l’ultima incarnazione dello stile chic parigino e per la maison del lusso un nuovo simbolo dell’impegno nell’artigianalità. Perfetta per tutti i giorni e nelle occasioni speciali, la nuova borsa prende il nome dal Pont Neuf, il più antico e celebre ponte che si trova di fronte al quartier generale di Louis Vuitton a Parigi. La borsa è realizzata con la nuova linea di pellami LV Pont 9.

La forma morbida della borsa è data dalla pelle di vitello liscia e leggermente imbottita e dalle finiture con il Louis Vuitton Circle, logo degli anni Trenta preso dall’archivio e reinterpretato da Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni femminili della maison, usato su entrambi i lati della borsa, rispettivamente come chiusura e cinturino.

L’interno, in pelle colorata, presenta un design pratico con due scomparti e due tasche. L’attenta cura dei dettagli è rivelata sia nella costruzione a soffietto della borsa che aggiunge struttura e spazio extra, insieme a raffinate caratteristiche “nascoste” come la romantica chiusura magnetica a forma di fiore del Monogram. La borsa LV Pont 9 è disponibile in una vasta gamma di colori sorprendenti.



Accanto al discreto ed elegante color nero e il delicato crema c’è una tavolozza di toni più vibranti: il profondo «Summer Gold» simile al tramonto, il femminile e vibrante «Rose Dahlia» e il morbido sognante «Bleu Orage».



Contemporanea, ma allo stesso tempo classica e superbamente realizzata a mano, la tracolla LV Pont 9 incarna l’incantevole unione della lunga tradizione di Louis Vuitton e l’innovativa pelletteria.