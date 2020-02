Mango, il 100% del cotone sarà sostenibile entro il 2025

Mango ha annunciato che il 100% del cotone sarà sostenibile entro il 2025. Il marchio di abbigliamento spagnolo prevede inoltre di aumentare l’uso di poliestere riciclato nei suoi capi fino al 50% entro il 2025 e il 100% delle fibre di cellulosa impiegate saranno di origine controllata entro il 2030.

La collezione Mango Committed diventa dunque una collezione permanente e comprende tutti i capi del marchio con caratteristiche sostenibili. Infatti, già nel 2018 l’azienda si era già posta l’obiettivo del 50% di cotone sostenibile nel 2022 e, nello stesso anno, è entrata nella Better Cotton Initiative (BCI) per rafforzare il supporto alla coltivazione di cotone sostenibile a livello globale. Mango prevede inoltre di aumentare l’uso di poliestere riciclato nei suoi capi. L’obiettivo è quello di aumentarne l’uso fino al 50% entro il 2025. Un altro dei punti del progetto prevede che, entro il 2030 il 100% delle fibre di cellulosa utilizzate sia di origine controllata. Si tratta di un traguardo molto importante poiché contribuirà a migliorare la tracciabilità dei materiali impiegati per le collezioni di Mango.

“Gli obiettivi che abbiamo definito per la nostra collezione – scrive Toni Ruiz, direttore generale di Mango – sono il risultato di una solida volontà di continuare nella trasformazione sostenibile di Mango come pilastro strategico dell’azienda, processo nel quale sono coinvolti tutti coloro che ne fanno parte”.