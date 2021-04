Medusa Power Talks voluto da Donatella Versace per supportare l’emancipazione femminile

Medusa Power Talks è il progetto voluto dalla celebre stilista italiana Donatella Versace per supportare l’emancipazione femminile. “L’archetipo di persona potente – spiega Donatella – è ormai cambiato per sempre. Per me, avere potere significa soprattutto avere la libertà di potersi esprimere per come si è, senza avere paura. Il potere si presenta sotto molteplici forme nelle nostre vite. Con il mio speciale gruppo di amici, attraverso il progetto Medusa Power Talks affronteremo, esamineremo e senza dubbio discuteremo riguardo a ciò che significa per tutti noi essere potenti nel 2021”.

Versace sottolinea: “Ci tengo molto a offrire una piattaforma per le voci di chi rappresenta il futuro che un giorno mi auguro di vedere realizzato e non vedo l’ora di ascoltare le loro storie”.

Il progetto si svilupperà in una serie di interviste a donne come le attrici Precious Lee, Chelsea Miller, Indya Moore e la supermodella Irina Shayk, e ovviamente la stessa Donatella, condivise sulle piattaforme social di Versace, che culmineranno in un evento live sul nuovo profilo di Versace su Clubhouse.

Come parte dell’impegno nel supportare la parità di genere, Versace ha donato una parte delle vendite ottenute durante il weekend dedicato alla Giornata Internazionale delle Donne al Women’s Center for Creative Work, una organizzazione basata a Los Angeles che si occupa di dare priorità e risalto al lavoro delle donne e di tutti quegli artisti che fanno parte delle comunità marginalizzate.