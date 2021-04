Milano Fashion Week: 50 milioni di play sul web

Le sfilate della Milano Fashion Week dello scorso febbraio hanno totalizzato oltre 50 milioni di play su milanofashionweek.cameramoda.it e sui canali degli streaming partner di CNMI. Lo rende noto la camera nazionale della moda, spiegando che Kommersant Publishing House; Tencent Video, The Asahi Shimbun, hanno amplificato i contenuti della settimana della moda in tutto il mondo, coprendo così in contemporanea tutte le time zone.

Secondo l’analisi di DMR Group, la Milano Fashion Week di febbraio ha raggiunto un Earned Media Value (Print, Web e Social Media) di € 18,927,777, confermandosi come prima Fashion Week per valorizzazione della copertura mediatica con il 44,1% dell’EMV totale.

“Siamo felici dei numeri di questa Milano Fashion Week, che – commenta il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italia, Carlo Capasa – ha visto la partecipazione di molti nostri Soci, la presenza di brand internazionali e il supporto a talenti emergenti, a sottolineare l’importanza e la valenza della settimana della moda di Milano sia pure in un momento così difficile per la nostra industria”.