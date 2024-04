Mister Talent of Italy: al via la prima edizione con conduttore Kevin Dellino

Mister Talent of Italy è il nuovo concorso volto ad esaltare il talento e la bellezza. Al via la prima edizione con conduttore Kevin Dellino. Per la prima edizione è stato scelto un testimonial d’eccezione: il bellissimo e intrigante modello, ex gieffino e attore Gennaro Lillio. Il manager e farmacista Rosario Porzio farà da consulente alle finali nazionali per la scelta dei vincitori e sottoporrà i candidati a provini di recitazione indicando alla produzione i migliori. Porzio ha lanciato nel mondo dello spettacolo tanti nomi noti come lo stesso Gennaro Lillio, Massimiliano Morra, Raffaella Fico, Raffaella DiCaprio, Marina Marchione, Francesco Manisi e Mario Ermito.

Mister Talent of Italy: Kevin Dellino svela alcune anticipazioni a Mattina Live

Ospite nel programma tv Mattina Live di Canale 8, Kevin Dellino ha rilasciato un’intervista a Diletta Acanfora in cui ha svelato alcune anticipazioni sulla prima edizione di Mister Talent of Italy.

“Il concorso coniuga bellezza e talento con lo scopo di cercare personalità artistiche capaci di affrontare con successo il mondo dello spettacolo italiano e internazionale – ha dichiarato l’autore e conduttore tv Kevin Dellino -. Si tratta di un progetto di GRSHOW, azienda di produzione e organizzazione di grandi spettacoli ed eventi. Alla base del concorso c’è l’idea vincente di esaltare e premiare la bellezza accompagnata dal talento, perciò non una bellezza fine a se stessa e intesa come mero involucro, ma affiancata da vere capacità attoriali”.

Il conduttore televisivo e radiofonico Kevin Dellino ha poi aggiunto: “Mister Talent of Italy si propone come un concorso itinerante che si sviluppa in casting sparsi in tutta Italia. Consapevoli di quanto il talento sia importante, Mister Talent of Italy offrirà ai ragazzi che superano i casting e quindi, arrivano alla selezione finale, delle masterclass di specializzazione e formazione per esaltare il talento di ognuno dei concorrenti aspiranti alla vittoria”.

Qual è la mission del progetto? Kevin ha asserito: “Saranno le giovani menti, i giovani talenti a cambiare le cose oggi e domani. Sono molto felice di far parte di questa nuova iniziativa che mira a scoprire e lanciare nuovi talenti nel mondo artistico e dello spettacolo. Mi piacerebbe che ogni singolo partecipante a Mister Talent of Italy possa essere felice e fiero di far parte del format e auguro a ognuno di loro di sentirsi protagonista e di giocarsi al meglio questa occasione”.

In questo progetto Dellino condurrà le fasi di reclutamento e di scrematura oltre ad essere anche direttore operativo. Per lui si tratta di una grande sfida da vivere: “Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e competenza nel settore artistico a ognuno di loro al fine da poterli mettere nelle condizioni di affrontare la luce dei riflettori e vederli brillare. Un grande ringraziamento va fatto a GR Show in particolare a Michele Garofalo ed Antonio Vannella per avermi coinvolto e a Matteo Leggieri, partner del concorso che sostiene questa nuova e ambiziosa iniziativa”.

Mister Talent of Italy: testimonial Gennaro Lillio

Sono già stati annunciati i primi casting a Roma per le date del 20 e 21 aprile, a Milano il 4 e 5 maggio e a Bologna nei giorni 11 e 12 maggio. Successivamente si proseguirà con le principali città del Centro Sud.

I partecipanti selezionati affronteranno le selezioni regionali. Saranno 120 i prefinalisti e poi 30 i finalisti (provenienti da ogni regione) che parteciperanno alla finale nazionale.

Per questa prima edizione ci sarà come testimonial Gennaro Lillio, top model internazionale, attore lanciatissimo al cinema e già al lavoro per nuovi progetti, nonché volto tv che rappresenta un po’ un ideale per tutti i partecipanti del concorso, visto che la sua figura sintetizza perfettamente bellezza e talento.