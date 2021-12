Backstage è il nuovo programma di Go Tv. “È stato molto emozionante”, dichiara la conduttrice tv Doralisa Campanella alla vigilia della messa in onda della prima puntata del nuovo format televisivo. Backstage è al suo debutto sul nazionale. La conduttrice è stata protagonista di tutta la stagione estiva intervistando e incontrando dal vivo i personaggi più importanti dello scenario artistico e musicale: “È successo tutto per caso, mi è capitato in un momento particolare della mia vita e sono felice di aver contribuito alla realizzazione di questo format. Mi ha permesso di relazionarmi con validi professionisti del settore e mi ha permesso di incontrare alcuni tra i miei idoli! Sono curiosa di vederlo in onda!!!”.

Sarà appunto compito di Doralisa Campanella quello di accompagnarci nei backstage degli eventi più belli ed entusiasmanti che hanno riempito le piazze italiane nella calda estate 2021, dopo quasi due anni di assenza di pubblico dagli eventi live.

“In questo viaggio, lungo tutta un’estate, incontreremo i protagonisti sul e dietro il palco – afferma la conduttrice -, alla scoperta di tutto ciò che accade prima e dopo uno spettacolo respirando le stesse emozioni e condividendo con loro un pezzo del loro successo”.

Cosa accade nel backstage? Quali sono le abitudini degli artisti? Che succede negli attimi prima di salire sul palco? Potrete scoprirlo, sintonizzandovi su GO TV canale 163 ogni martedì alle ore 23.00, il mercoledì alle ore 0.00, il giovedì alle 23.15 ed il sabato alle ore 20.00. Contributi disponibili anche sulle pagine social.

Un programma di Kevin Dellino, scritto da Flavio Iacones e Luigi Migliaccio, prodotto da UpComunication.

Tra i protagonisti di questa puntata Clementino, Fred De Palma, Shade e One2one2. Evento a cura di GRShow.