Moda alla ricerca di soluzioni green: dai miceti si ricava una pelle alternativa tutta vegetale con cui già sono in produzione borse, scarpe e perfino rivestimenti per divani. Il nuovo biomateriale che deriva dai funghi è stato brevettato col nome ‘Mylo’ e ci hanno investito Adidas, Stella McCartney, Lululemon e Kering (il gruppo con i marchi Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, tra gli altri).

Stella McCartney sarà la prima casa di alta moda a lanciare dei capi realizzati con Mylo in collaborazione con l’azienda Bolt Threads: un’alternativa vegana alla pelle, sostenibile e non di derivazione animale, ottenuta dal micelio contenuto nelle radici dei funghi, una risorsa infinitamente rinnovabile. I due capi, nati dall’incontro tra la ricerca scientifica ed il design di alta moda, mostrano il potenziale di questo materiale di nuova generazione e gettano le basi per il futuro.

“Credo che la community di Stella non dovrebbe mai trovarsi costretta a sacrificare la sostenibilità per il lusso e Mylo ci offre una soluzione in questo senso. I capi realizzati con questo materiale, rari, esclusivi, rispecchiano l’impegno condiviso con Bolt Threads per un’industria della moda cruelty-free che considera la produzione di materiali bellissimi e lussuosi in contrapposizione con la morte di creature a noi simili e con il danneggiamento del pianeta in cui viviamo,” ha dichiarato Stella McCartney.

E il marchio di lusso Hermès ha annunciato, entro la fine dell’anno, una nuova versione della sua borsa Victoria realizzata con Sylvania, una pelle vegana a base di funghi sviluppata dalla startup MycoWorks. La collaborazione, che è in corso da tre anni, porterà al primo prodotto disponibile in commercio che utilizza Sylvania, o Fine Mycelium, una pelle creata da sistemi di radici di funghi a crescita rapida.

“Sylvania rappresenta il modo in cui natura e biotecnologia possono lavorare di concerto per creare un materiale con i più alti standard di qualità”, ha dichiarato il ceo di MycoWorks Matt Scullin.